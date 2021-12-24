عبادي الجوهر يظهر على سرير المستشفى ويعتذر عن حفلة رأس السنة.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 24 ديسمبر 2021 05:43 صباحاً - نقل الفنان السعودي ​عبادي الجوهر​ إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية إضطر جراءها للإعتذاء عن إحياءه حفل المقرر في ليلة رأس السنة ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر عبادي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من داخل المستشفى حيث يخضع للعلاج،

ولم يكشف عبادي الجوهر أي تفاصيل عن حالته الصحية لكنه أكد عدم ظهوره على المسرح في حفل رأس السنة، وقال: “جمهوري العزيز كنت اتمنى أن أكون معكم في حفل 31 ديسمبر، لكن وعكة صحية حرمتني من وجودي معكم وزملائي النجوم في هذا الحفل”.