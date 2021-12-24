كتب امير فتحي في الجمعة 24 ديسمبر 2021 05:43 صباحاً - نقل الفنان السعودي عبادي الجوهر إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية إضطر جراءها للإعتذاء عن إحياءه حفل المقرر في ليلة رأس السنة ضمن فعاليات موسم الرياض.
ونشر عبادي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من داخل المستشفى حيث يخضع للعلاج،
ولم يكشف عبادي الجوهر أي تفاصيل عن حالته الصحية لكنه أكد عدم ظهوره على المسرح في حفل رأس السنة، وقال: “جمهوري العزيز كنت اتمنى أن أكون معكم في حفل 31 ديسمبر، لكن وعكة صحية حرمتني من وجودي معكم وزملائي النجوم في هذا الحفل”.
كانت هذه تفاصيل خبر عبادي الجوهر يظهر على سرير المستشفى ويعتذر عن حفلة رأس السنة.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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