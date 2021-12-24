هل ظهر بفستان او لباس امازيغي؟.. سعد لمجرد يتعرض للسخرية بعد اطلالته الاخيرة في دبي

كتب امير فتحي في الجمعة 24 ديسمبر 2021 05:43 صباحاً - تعرض الفنان المغربي سعد لمجرد لموجة من الانتقادات والسخرية؛ بسبب رداء تقليدي امازيغي ارتداه في حفل أحياه مساء الثلاثاء الماضي في دبي الإماراتية.

وسخر الجمهور من رداء لمجرد في الحفل، الذي يأتي ضمن سلسلة حفلات الموسم الـ 26 للقرية العالمية في دبي، واصفين إياه بأنه فستان للسيدات ”الحوامل“.

وظهر لمجرد خلال الحفل الفني برداء أشبه ما يكون للفساتين النسائية الفضفاضة خاصة المصممة لكبار السن والحوامل، وارتدى عليه طاقية وحذاءً رياضياً.

وعلق لمجرد في تصريح لبرنامج ”ET“ بالعربي على الرداء بقوله إنه جلباب بالطراز المغربي، وهو من تصميم أحد أصدقائه، مؤكداً أنه من التراث المغربي رغم أنه ”خارج عن المألوف“.