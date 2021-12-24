أصالة نصري ابنة شقيق الفنانة اصالة تخطف الانظار.. هل تشبه عمتها؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 24 ديسمبر 2021 05:43 صباحاً - أطلت السيدة لمى الرهونجي وابنتها أصالة نصري في لقاءٍ قصير مع برنامج ET بالعربي، للحديث عن علاقتهما وعلاقة ابنتها أصالة الصغيرة بعمتها المطربة الشهيرة

اللقاء أُجري على هامش حفل عيد ميلاد آدم ابن لمى الرهونجي من زوجها الفنان يزن السيد، أما ابنتها أصالة فهي من زوجها السابق أنس نصري شقيق المطربة أصالة.

أصالة الصغيرة اعترفت خلال اللقاء أنها كانت متخوفة من ميلاد أخيها آدم، كونها عاشت لسنواتٍ طويلة كطفلة وحيدة مدللة، لكن الأمر اختلف تمامًا عندما وُلد، فقد أحبته حبًا كبيرًا ولم تكن تتخيل أنها ستحبه بهذا الشكل بحسب تعبيرها.

كشفت أصالة أنس نصري بأنها تسافر لوالدها المقيم في مصر كل عام في العطلة الصيفية وهناك تلتقي عمتها أصالة، التي أشارت للعلاقة الطيبة التي تجمعهما.

وأضافت أصالة الصغيرة أنها تُحب عمتها، خاصةً أن الأخيرة تحرص على الاتصال بها من وقتٍ لآخر، كما تحرص على التواصل مع والدتها السيدة لمى الرهونجي.

الرهونجي أكدت أن في سنوات زواجها من أنس نصري لم يحدث صدامًا ما بينها وبين شقيقاته أصالة وريم وأماني، وبالتالي ظلت العلاقات بينها وبينهم طيبة رغم طلاقها من شقيقهم.

وأضافت أن المطربة أصالة أرسلت رسالة صوتية لأصالة الصغيرة مؤخرًا، شكرت خلالها الرهونجي على حُسن تربيتها لابنتها وأنها فخورة بها وبسيرتها الطيبة أينما حلت.

العلاقة ما بين لمى الرهونجي وابنتها أصالة قائمة على الصداقة والتفاهم، لكن رغم هذه الصداقة لا تتخلى عن دورها كأم في متابعة ومراقبة ابنتها على الدوام، فهي تخاف عليها كثيرًا ويساورها القلق بسبب كل القصص والحوادث التي تسمعها.

وأضافت أصالة الصغيرة أنها شديدة الارتباط بخالتها رولا الرهونجي، ترافقها دائمًا والعلاقة بينهما كأنهما رفيقتين، رغم أن خالتها تكبرها بـ20 عامًا.

أصالة الصغيرة صرحت بأنها خجولة أمام الكاميرا؛ لذلك هي بعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعي على عكس والدتها، لكنها تُحاول أن تتغلب على خجلها مؤخرًا.