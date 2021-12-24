شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج يسافر مطروح لتصوير مسلسل "الغرفة 207" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر النجم محمد فراج غدا السبت مرسى مطروح لتصوير المشاهد الخارجية من أحداث مسلسله الجديد "الغرفة 207"، والمأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق، الذى تدور أحداثه في 10 حلقات، سيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم.

ويواصل محمد بكير المخرج بشكل مكثف تصوير المشاهد الأخيرة من أجل عرضه خلال أواخر شهر ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولة المسلسل النجمة ريهام عبد الغفور وناردين فرج، وعدد من الممثلين الشباب، وتتوالى أحداث العمل حول جريمة قتل، فى إطار "الفلاش باك" إذ يتم قتله فى أولى حلقات العمل، لتعود الشخصية من جديد لسرد ما مضى من أحداث.

قصة رواية الغرفة 207 فى عام 1968، تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية يقدمها محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، وتقع الأحداث داخل فندق أصر مالكه على بقاء الغرفة 207 رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، حيث تودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثيرين دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها.