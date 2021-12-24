من هو طفل برا المنهج؟.. يهوى الراب ويلعب كرة قدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رغم صعوبتها واحتياج المخرج فيها للتعامل بشكل خاص في موقع التصوير، إلا أن الأفلام التي يشارك في بطولتها أطفال تحظى باهتمام كبير من الجمهور، خاصة وأنها تصلح في معظمها لـ"فسحة" عائلية تجتمع فيها كل أفراد الأسرة، يخرجون بعدها للسؤال عمن يكون الطفل المشارك في العمل، خاصة إذا كانوا يرونه للمرة الأولى.

ويُعرض في دور العرض السينمائي حاليًا فيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة، الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنان ماجد الكدواني، الطفل الموهوب عمر شريف والذي نجح في جذب الأنظار إليه، فمن هو بطل برا المنهج..

بدأ التمثيل في سن الـ 11 عاماً.

يعد برا المنهج أول فيلم يقوم بتمثيله، ولم يسبق له التمثيل من قبل.

درس التمثيل أثناء الاستعداد للمشاركة في الفيلم مع بقية الأطفال الذين ظهروا معه.

بجانب التمثيل يهوى غناء الراب.

يمارس رياضة كرة القدم ويتدرب عليها.

تم اختيار عمر لبطولة برا المنهج بعد آلاف من المقابلات مع الأطفال.

احتاج المخرج عمرو سلامة إلى القيام بتجربة أداء لعمرو وطفل آخر بملابس الشخصية قبل اختيار عمر شريف.

"برا المنهج" يشارك في بطولته روبي، دنيا ماهر، أسماء أبو اليزيد، وظهر كضيف شرف في الفيلم أحمد أمين.