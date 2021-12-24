شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى مع رامز جلال فى فيلمه الجديد "نصى الحلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان حمدى الميرغنى لأبطال فيلم "نصى الحلو" مع النجم رامز جلال، المقرر انطلاق تصويره الفترة المقبلة، وجارى اختيار فريق العمل بعد انضمام ويزو والفنان تارا عماد لتجسد دور البطولة النسائية فى أحداث الفيلم.

حيث يقوم مخرج العمل محمود كريم بمعاينة أماكن التصوير حالياً استعداداً لانطلاق التصوير، الذى سيكون فى القاهرة وشوارعها ما بين مصر الجديدة ومدينة أكتوبر، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وسوف يبدأ التصوير في أول شهر من العام الجديد 2022 وتجسد دور البطولة النسائية الفنانة تارا عماد.

وتعاون رامز جلال مع المؤلف لؤى السيد قبل ذلك في أكثر من عمل منهم فيلم "أحمد نوتردام، وسبع البرمبة"، وغيرها من الأعمال.

يشار إلى أن حمدى الميرغنى شارك رامز جلال فى فيلمه الأخير "أحمد نوتردام"، للمخرج محمود كريم وشارك فى بطولته خالد الصاوى وغادة عادل، وبيومى فؤاد، وانتصار تأليف لؤى السيد.