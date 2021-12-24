جيمس فرانكو يعترف: مارس الجنس مع طالباته في مدرسة التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقرّ الممثل الأميركي جيمس فرانكو بأنه “مارس الجنس” مع طالباته في مدرسته للتمثيل، وذلك بعد مرور سنوات على اتهامه بسوء السلوك الجنسي.

ووافق فرانكو على دفع 2.2 مليون دولار في تموز بعدما تمت مقاضاته بتهمة “السلوك المشحون جنسياً تجاه الطالبات في مدرسة التمثيل”.

وفي حديثه مع وسائل إعلامية محلية، فقد اعترف فرانكو بأنه “أقدم على ممارسة الجنس مع طالباته أثناء تدريبهنّ، وأنه بات يعلم أنه أخطأ في ذلك”، موضحاً أنه لم يؤسس المدرسة بهدف إغراء الفتيات واستغلالهنّ جنسيا.

وقال فرانكو، 43 عاما، إنه تعافى من “الإدمان الجنسي” في عام 2016، وبالتالي فإنه “يحاول تصحيح هذا الخطأ والتعامل مع الاتهامات الموجهة إليه في الوقت الحاضر.