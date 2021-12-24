آشواريا راي تكشف عن سر جمالها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت نجمة بوليوود وعارضة الأزياء الهندية آشواريا راي (48 عاماً)، عن سر جمالها ولخّصته باهتمامها ببشرتها عبر العلاج بالروائح الذي يعمل على تحفيز مستقبِلات الشم في الأنف.

وقالت النجمة التي لُقِّبت بأجمل امرأة في العالم، إنها تستخدم الزيوت العطرية الخام، وتُفضّل زيوت الصندل، البابونج، اللافندر، الأوكالبتوس، وأعشاب الليمون.

وأوضح موقع Times of India أنها تميل إلى الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة وترطيبها، وتستخدم طحين الحمص والكركم في أقنعة البشرة، أما أقنعة التدليك فتحضِّرها من العسل، اللبن، الموز والحليب.