شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تتوسط عائلة رامى رضوان: أكتر من عيلتى ودايما واقفين جنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة دنيا سمير غانم صورة لها وهى تتوسط عائلة زوجها الإعلامى رامى رضوان، وعلقت: شكرا لعائلة رامى اللى هم أكتر من عيلتى.. ربنا يخليكوا ليا ودايما واقفين جنبى وبيشجعونى".

وكانت دنيا سمير غانم، قد حرصت على نشر عدة صور لها من حضورها مؤتمر اليونيسف، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، للتعليق على مشاركتها، حيث كتبت قائلة "سعيدة جدا بتجديد عقدى كسفيرة للنوايا الحسنة لليونيسف، وبستمتع بكل لحظة بحس فيها إنى بخدم الأطفال، النعمة اللى لازم كلنا نحافظ عليها ونوفر لهم كل الأمان والحب والراحة لأنهم اتخلقوا عشان يكونوا سعداء، وبتمنى اننا نقدر نساعد أطفالنا فى تحقيق أحلامهم".

وتحدثت دنيا سفير النوايا الحسنة للمنظمة عن جهود اليونسيف، قائلة إن منظمه الأمم المتحدة للطفولة يونيسف تعمل من خلال 190 بلدا، وأنها تعمل معهم منذ أكثر من 5 سنوات، ساهمت فيهم بكل حب وشغف، مؤكدة أن الطفل يستحق كل ما هو جيد، ولابد من أن يتمتع بمنزل دافئ فى كل حقوقه، وأن تكون قيمته مصانة فى كل مراحل عمره.