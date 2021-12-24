شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى : أرى وأهتم بـ"السوشيال ميديا" ولا أنزعج من التعليقات "الهايفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ليلى علوي، إن 2021 من الناحية العملية، كان عام مليء بالخير، وهناك حالة من الرضا عنها، وبدأت بفيلم "ماما حامل"، مشيرة إلى أنها عندما قرأت الورق الخاص بالفيلم أحبته كثيراً، وضحكت من قلبها، وأنها كانت سعيدة بالعمل مع الفنان بيومي فؤاد، والشباب الجديد على الساحة الفنية، وكانت تجربة ممتعة.

وأضافت خلال لقاءها مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، الذي يذاع على قناة "dmc": "عندما شاهدت رأي الناس في السينما على الفيلم، فرحت كثيرا، وكان هناك إقبال كبير من الجمهور وخاصة في المملكة العربية السعودية، وهذا الفيلم يذكرني بفيلم حب البنات، الكبار والصغار والأطفال أجمعوا عليه والكثير من الناس شاهدوه أكثر من مرة في السينما".

وقالت: "ولكن من ناحية أخرى فقدنا أشخاص عزيزة على قلوبنا، ومن المستحيل أن ننساهم، ونتذكرهم دائما بالخير وندعي لهم، والحمد لله هي سنة الحياة".

وتابعت: "كواليس فيلم ماما حامل كانت تحفة، فكنت أمام الكاميرا أمثل، وخلفها أضحك، وكان (دمهم شربات)، قرأت الفيلم من مرة واحدة، لم أتوقف عن القراءة وهذا يعني أن الفيلم ممتع، وهو فيلم أسري خفيف الظل وفريق العامل كان رائعاً، والفيلم أيضا كان يناقش قضية هامة ويحمل رسالة مجتمعية هامة".

وقالت: "أنا دائماً أشعر بالرضا، وهو ما تعلمته، الشخص أحيانا يقول لنفسه لماذا حدث هذا الموقف معي، ولكن مع مرور الوقت، يقول لعله خير، فأنا تعلمت أن أتجاوز والحمد لله على هذه النعمة".

وتابعت: "بالنسبة لفيلم 200 جنيه، ما جذبني إليه هو السيناريو، ما هو دور الـ 200 جنيه في حياتنا، والفريق كان مغري للغاية وليست المرة الأولى أن أعمل في عمل ببطولة جماعية، هي أصبح لها مكان وينتظرها الناس، وهناك منتجين قادرين على فعل ذلك".

وأضافت: "أرى وأهتم بتعليقات السوشيال ميديا، ولكن أنا لا أنزعج من الكلمة (الهايفة) ولكن أحب أن أحصل على النصائح البناءة، وحتى اليوم أسأل وأتعلم وأسمع انتقادات استفاد منها، طوال حياتك أنت تتعلم، وإذا توقفت عن التعلم فأنت في مشكلة، وأنا لست (متعجرفة) على الإطلاق".