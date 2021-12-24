شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى: بسمع أغانى المهرجانات.. وبحب الأفلام القديمة وبكرر إفيهاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ليلى علوي إنها تستمع في بعض الأحيان إلى أغاني المهرجانات، وإذا كان هناك أغنية جديدة "حلوة" تستمع إليها، مشيرة إلى أنها تستمع مع ابنها وأصدقاءه أحيانا أغاني الراب، ولكنها تميل أكثر إلى الموسيقى عن الغناء.

وأضافت خلال لقاءها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "أحب مشاهدة الأفلام، وهناك مجموعة من الأفلام أشعر بالفرحة عندما أجدهم على شاشة التلفزيون، وهم شفيقة ومتولي وصغيرة على الحب، والأيدي الناعمة، معبودة الجماهير، وغيرهم من الأفلام التي أعشقها واستمتع بها وكأني أشاهدها لأول مرة، وأكرر (الأفيهات) الشهيرة بها".

وقالت: "أحب المسرح ولكن المسرح الآن يحتاج إلى نقلة على كافة المستويات، وأنا قدمت مسرحيات أعتز بها للغاية وأرغب عندما أعود للمسرح مرة أخرى أن أقدم شيء مختلف تماماً".