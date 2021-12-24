شكرا لقرائتكم خبر عن "راجعين يا هوا”..من أغنية شهيرة لـ مسلسل إذاعى لـ آخر درامى.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عنوان “راجعين يا هوا” كان ولا يزال يلفت نظر صناع الأعمال الفنية سواء فى مجال الغناء أو الإذاعة أو الدراما، إذ رأى البعض أنه الاسم المناسب لعدد من الأعمال فى أزمنة مختلفة، آخرها وقتنا الحالى الذى أُعلن فيه عن تحضيرات النجم خالد النبوى لعمل درامى جديد يحمل “اسم راجعين يا هوا” من المقرر أن ينافس خلال السباق الرمضانى المقبل 2022.

مسلسل راجعين ياهوا، بطولة خالد النبوى ونور، وأنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، ومن إخراج محمد سلامة ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، من المقرر بدء تصوير العمل خلال الأيام المقبلة.

يرجع الأساس فى العمل المنتظر عرضه "راجعين يا هوا" إلى مسلسل إذاعى كان يحمل نفس الاسم أذيع عام 2004، وكان المسلسل من تأليف أسامة أنور عكاشة وبطولة منة شلبى، ويعتبر من أشهر المسلسلات الإذاعية خلال تلك الفترة، حتى أنه اختير كأحسن مسلسل إذاعي لعام 2004، وفكرة تحويله إلى عمل درامى بمثابة إحياء للتراث الفنى الكبير للكاتب أسامة أنور عكاشة لينافس خلال دراما رمضان المقبل بعد مرور أكثر من 10 أعوام على من رحيله.

لكن اسم "راجعين يا هوا" لم يكن جديدا عندما اتخذه الكاتب أسامة أنور عكاشة عنوانا لمسلسه الإذاعى، إذ يرجع هذا الاسم لعام 1974 عندما شدت به جارة القمر النجمة فيروز فى واحدة من أجمل أغنيتها وأشهرها، وهى من كلمات وألحان الأخوين عاصى ومنصور الرحبانى، وكانت تقول فى مطلع الأغنية “ راجعين يا هوى راجعين يا زهرة المساكين.. راجعين يا هوى على دار الهوى على نار الهوى راجعين”.