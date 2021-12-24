شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة مختار تستعيد ذكريات الكريسماس مع والدتها رجاء الجداوى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت أميرة حسن مختار، ابنه النجمة الراحلة رجاء الجداوي، على الاحتفال بأعياد الكريسماس، باستعادة ذكرياتها مع والدتها الراحلة، حيث نشرت عبر حساب والدتها الشخصي بموقع انستجرام، مقطع فيديو ضم عدة صور للراحلة رجاء الجداوي من احتفالاتها بالكريسماس مع ابنتها أميرة وحفيدتها ومع الراحل حسن مختار.

وعبرت أميرة مختار ابنة النجمة الراحلة عن اشتياقها لوالدتها، حيث نشرت أميرة صورة قديمة للفنانة الراحلة منذ عدة ايام، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وهى تجلس على كنبة منزلها ويقف أمامها كلبها.

وعلقت أميرة مختار على الصورة التي نشرتها عبر حساب والدتها الراحلة على "إنستجرام" - التى تديره بعد وفاتها - "لما البيت كان منور بجد.. الله يرحمك يا أحن إنسانة في الدنيا".



احتفالات الجداوي بالكريسماس



الجداوي مع حفيدتها احتفالا بالكريسماس



الراحلة رجاء الجداوي



الراحله رجاء الجداوي مع حفيدتها وزوجها

ومازالت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، تكشف تفاصيل عن حياة والدتها، حيث أنها تتفاعل علي حساب والدتها علي الانستجرام طوال الوقت، وسبق أن نشرت أميرة - فى وقت سابق - صورة للفنانة ميرفت أمين والتي كانت تجمعها علاقة صداقة قوية برجاء الجداوي وعلقت أميرة علي الصورة بـمناسبة عيد ميلاد أمين " مش هعرف اعبر غير انك حقيقي كنت أقرب الناس واغلي لمامي الله يرحمها عقبال مائه سنه صحه وعافيه وراحت بال وسعاده بنحبك قوي قوي" .