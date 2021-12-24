فن ومشاهير

إيمي سمير غانم توجه رسالة لشقيقتها بعد تجديد عقدها كسفيرة للنوايا الحسنة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

هنأت الفنانة إيمي سمير غانم شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، على تجديد عقدها كسفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة يونيسيف.

ونشرت إيمي، صورة لشقيقتها دنيا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ربنا يوفقك ويكرمك.. بحبك".

وكانت دنيا سمير غانم، علقت على تجديد عقدها كسفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة يونيسيف، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "سعيدة جدا بتجديد عقدي كسفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة يونيسف، وبستمتع بكل لحظة بحس فيها اني بخدم الأطفال".

وأضافت: "الأطفال.. النعمة اللي لازم كلنا نحافظ عليها ونوفر لهم كل الأمان والحب والراحة لأنهم اتخلقوا يكونوا سعداء، وبتمنى إننا نقدر نساعد أطفالنا في تحقيق أحلامهم".

جدير بالذكر أن، الاحتفالية حضرها سامح شكري وزير الخارجية ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، وهالة السعيد وزيرة التخطيط، ونبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة.

كما حضرها أيضا، مدير منظمة اليونيسيف في مصر، وعدد من السفراء والنواب والشخصيات العامة، وأقيم الحفل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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