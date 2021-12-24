إيرادات الأربعاء.. "أبو صدام" الأول و"مربع برمودا" يتفوق على "برا المنهج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 8 أفلام، هي: "ريتسا"، "برا المنهج"، "المحكمة"، "أبو صدام"، "مربع برمودة"، "عروستي"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، "الإنس والنمس"، وحققت الأفلام الثمانية مجتمعة أمس الأربعاء 22 ديسمبر إيرادا بلغ 357 ألفًا و923 جنيها، موزعة على النحو التالي..

أبو صدام

احتل فيلم "أبو صدام" صدارة شباك التذاكر، بعد تحقيقه إيرادا قُدر بـ97 ألفًا و261 جنيها.

"أبو صدام" قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، بطولة محمد ممدوح، أحمد داش، ومجموعة من ضيوف الشرف، بينهم: سيد رجب، زينة منصور، علي الطيب، علي قاسم.

مربع برمودة

حصل فيلم "مربع برمودة" على المركز الثاني محققًا 95 ألفًا.

"مربع برمودا" تأليف هشام هلال، إخراج طارق رفعت، بطولة عمرو عبدالجليل، هنا شيحة، روجينا، مصطفى خاطر.

برا المنهج

في المركز الثالث يأتي فيلم "برا المنهج" محققا 77 ألفًا و8 جنيهات.

"برا المنهج" سيناريو وحوار عمرو سلامة وخالد دياب، إخراج عمرو سلامة، بطولة ماجد الكدواني، الطفل عمر شريف، روبي، دنيا ماهر، أحمد خالد صالح.

ريتسا

في المركز الرابع جاء فيلم "ريتسا"، بعد تحقيقه 45 ألفًا و350 جنيها.

"ريتسا" تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة محمود حميدة، عائشة بن أحمد، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، مي الغيطي، كارولين عزمي، يوسف عثمان.

المحكمة

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم "المحكمة"، محققا 16 ألفًا و606 جنيهات.

الفيلم من تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، نجلاء بدر، جميلة عوض، كريم عفيفي، أحمد داش، مايان السيد.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وفاز بالمركز السادس فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا 11 ألفًا و663 جنيها.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

عروستي

وذهب المركز السابع لفيلم والذي حقق 7 آلاف و640 جنيها .

"عروستي" تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، مروان يونس، زينب غريب، ندى أكرم.

الإنس والنمس

واحتل المركز الثامن فيلم "الإنس والنمس"، محققًا 7 آلاف و394 جنيها.

الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.