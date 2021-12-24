غادة عادل وحسن الرداد بطلا مسرحية "في نص الليل".. العرض بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل الفنانة غادة عادل العمل على مسرحية "في نص الليل"، من خلال البروفات، ويشاركها البطولة الفنان حسن الرداد، والمسرحية مستوحاة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، ويخرجه عمرو عرفة، على أن يتم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مسرحية "في نص الليل" بطولة غادة عادل وحسن الرداد ومحمد عبدالرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، إنتاج شركة ABK media Bahgat kamar.

وكشف بيان صحفي عن اعتماد المسرحية على استخدام خاصية البروجيكشن والجرافيكس من خلال د. محمود صبري، والاستعراضات للدكتور عاطف عوض، والإضاءة لمدير التصوير السينمائي وائل درويش وديكور إسلام البنا والموسيقى والألحان للموسيقار محمود طلعت، إشراف عام على الإنتاج أسامة الخبيري، إنتاج شركة ABK وتمثلها إنجي عبدالحافظ

ومن المقرر أن تعرض المسرحية في آخر شهر ديسمبر بموسم الرياض على مسرح محمد العلي .