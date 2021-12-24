شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين يطرح كليب أغنيته الجديدة "معندانى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمد شاهين، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "معندانى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي قام بتقديمها على طريقة الديو مع المطرب الشاب أحمد فرنسا وطرحها على طريقة الفيديو كليب، وكلمات الأغنية الراب محمود كلاظة وكلمات الطرب أحمد يوسف، والأغنية من الحان وتوزيع اسلام مونتى.

وطرح المطرب محمد شاهين نجم ستار أكاديمى أغنية جديدة تجمعه بالمطرب فخرانى على "يوتيوب" تحمل اسم "أنا زعلى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع محمد شفيق .

يذكر أن المطرب محمد شاهين عاد للأغاني الرومانسية مرة أخرى، وطرح مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "ملكة جمال الناس"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات سلمى رشيد، وألحان سامر أبو طالب، توزيع معتز رضا.

وطرح محمد شاهين أغنية مع مينا عطا خلال الفترة الماضية أحدث أغنياتهما التى تحمل اسم "2 وحوش" على يوتيوب، والتى تم طرحها على طريقة الديو، والأغنية من كلمات وليد العطار، وألحان وتوزيع رامى المصرى.

ويعد هذا التعاون هو الثانى الذى يجمع كلا من محمد شاهين ومينا عطا، حيث قدما من قبل أغنية "أنا الصاحب"، من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقى شريف مكاوى