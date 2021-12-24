شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار: المايسترو صالح سليم قال لى "هتبقى مايسترو الغناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة ONالنجمين على الحجار ومحمد الحلو، اليوم الخميس.

وعلى جانب آخر كشف الحجار إن والده كان يرفض احترافه الفن وذلك بسبب معاناته التي لاقاها ، وكان يغنى دون معرفته حتى جاء يوم حفلة من المقرر أن يغنى بها وسيصورها التلفزيون ، فنصحته أمه بضرورة إخبار أبيه .

وأكد أن المايسترو صالح سليم لعب دورا فى إقناع والده باحترافه الغناء، وقال لأبيه : "سيبه.. مش بيقولوا عليا المايسترو.. ده هيبقى مايسترو الغناء".

وأضاف الحجار أن أكثر ما يميز زميله محمد الحلو في غنائه لأم كلثوم أنه يظهر شخصيته ولا يضيف "حليات" لاستعراض الغناء على عكس بعض المطربين الذين يحاولن إظهار أكثر ما عندهم فيفسدون الأغنية.

ورد محمد الحلو بأن علي الحجار من المطربين اللى بتعلم منهم، هو صاحب مدرسة، واتعلم كويس قوى من أبيه إبراهيم الحجاراللى علمنا كلنا.

وقص الثنائى ذكريات جمعتهما في الأوقات الحلوة والصعبة، وبدأ الحجار قائلا: "مش هنسى يوم أربعين أبويا، وكان الحلو تعبان جدا، وقرر يجيى يغنى فى المسرح القومى فى عز مرضه بالأنفلونزا.

وقال الحلو: "والدتى توفيت قبل وفاة عم إبراهيم الحجار والد علي بأسبوع واحد.. وقاعد جنبه في عزاء والده قلت له: "يا على أنت غنيت ريشة طيرت أمى وأبوك فى أسبوع ".

وتابع الحجار: حضرت مع محمد الحلو عزاء واحد صاحبنا ، وكان المقرئ الشيخ محمد عمران، كان قافل قافلة حلوة أثناء ترتيله للقرآن قام محمد الحلو يصفق له في العزاء.