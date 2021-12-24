شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الرياض فى نسخته الثانية يستقبل أكثر من 7.5 مليون زائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل موسم الرياض في نسخته الثانية المقام حالياً في 14 منطقة مختلفة داخل العاصمة السعودية الرياض، تحقيق نجاحاته وكسر ارقامه القياسية، فقد تجاوز عددا الزائرين 7 مليون و500 ألف زائر من مختلف انحاء العالم منذ انطلاقه نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وينتظر المترددين على فعاليات موسم الرياض من جميع أنحاء الوطن العربي، حفل الميجا ستار عمرو دياب، يوم 30 ديسمبر الجاري، وذلك علي مسرح أبو بكر سالم في بوليفار رياض سيتي، ونشر الحساب الرسمي لموسم الرياض بوستر الحفل، عبر موقع "تويتر"، مصحوبة بتعليق: "ومالُه لو ليلة تُهنا بعيد بصوته .. وسبنا كلّ الناس، الهضبة عمرو دياب جاي بحفلة بيولِّع فيها الأجواء في بوليفارد رياض سيتي يوم 30 ديسمبر".

وكانت قد استقبلت فعالية ميدل بيست أكثر من 180 ألف زائر في اليوم الأول لها، حيث شهد اليوم الأول حفلات لكل من النجمة اللبنانية اليسا، والنجم محمد حماقي، والنجم راشد ماجد، والنجم ماجد المهندس، وهو ما يعد رقم قياسي في الموسم الترفيهي الأضخم في الوطن العربي.