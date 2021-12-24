شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار: هدى سلطان أوصتنى بأكل الفسيخ والبصل قبل إحياء الحفلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة ONالنجمين على الحجار ومحمد الحلو، اليوم الخميس.

وقال على الحجار خلال الحلقة إن الفنانة هدى سلطان أوصته بأكل الفسيخ قبل إحياء الحفلات وذلك خلال تصوير إحدى البرامج في عجمان وقالت له: "كل فسيخ وبصل قبل الحفلات علشان بيشد الأوتار".

وأضاف الفنان محمد الحلو إنه دائما يهادي زميله على الحجار بالفسيخ وذلك لأنه وزوجته يحبونه كثيرا.

وعلى جانب آخر كشف الحجار إن والده كان يرفض احترافه الفن وذلك بسبب معاناته التي لاقاها ، وكان يغنى دون معرفته حتى جاء يوم حفلة من المقرر أن يغنى بها وسيصورها التلفزيون ، فنصحته أمه بضرورة إخبار أبيه .

ونصح على الحجار المطربين الجدد قائلا: "اعمل أغنية تعيش مش أغنية تموت وأنت عايش.. وحاول تكون أنت .. الناس تسمعك تعرف تميز صوتك من ضمن بقية الأصوات".