شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة شهيرة عن تمثال محمود ياسين ببورسعيد: "حمل روحه ونظرته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة شهيرة، إن التمثال الذي تم وضعه في مسقط رأس الفنان محمود ياسين ببورسعيد، حمل "روحه ونظرته"، وتوجهت بالشكر لمحافظة بورسعيد وشعبها لتقديرهم للفنان الراحل، ليس فقط لأنه زوجها وإنما كفنان وأيقونة من أيقونات الفن المصري والسينما المصرية وله رصيد فني كبير.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "الفنان والدكتور عصام درويش قام بعمل تمثال رائع، ومن عملوا في هذا التمثال عملوا فيه بمنتهى الحب فظهر بهذا الشكل الرائع الذي نراه في محافظة بورسعيد".

وقال: "محمود ياسين كان مرتبط ببورسعيد بشكل مرضي، كان يراها أحلى وأجمل بلد، ومسيرته الفنية بدأت من هناك، وكان يتحدث دائما عن نادي المسرح في بورسعيد، تعلم هناك الثقافة الفنية وفن الإلقاء والحديث، كان دائما يُرجع السبب في أي شيء جيد كان فيه، إلى محافظة بورسعيد".