«بدون باروكة».. صورة نادرة للفنان الراحل فريد شوقي.. شكله مختلف تمامًا! – شاهد

كتب امير فتحي في الخميس 23 ديسمبر 2021 11:57 مساءً - اعتاد بعض الفنانين على الظهور بالشعر المستعار أو الباروكة؛ حرصًا منهم على مظهرهم أمام الجمهور، ولرغبتهم في الظهور بأجمل صورة أمام عشاقهم، فالجمهور يحب أن يرى نجمه المفضل دائماً بصورة مميزة، وبعض هؤلاء النجوم ربما تتفاجأ عندما تعلم أنهم لا يخرجون من دون “الباروكة”، وأنها جزء لا يتجزأ من مظهرهم الخارجي، حتى أن عدداً كبيراً من الجمهور ليس لديه علم أن هؤلاء النجوم ارتدوا الباروكة نظراً لظهورهم المستمر بها في كل أعمالهم الفنية، إلا أنه بالعودة إلى بدايتهم الفنية أو أعمالهم القديمة، ستتأكد أن ما يظهرون به الآن هو مجرد شعر مستعار.

وعلى رأس النجوم الذين اعتادوا على ارتداء الباروكة لسنوات طويلة، وأصبحت سمة أساسية في مظهره النجم الراحل فريد شوقي، وهذا ما سوف يثير استغراب الكثيرين، خاصة وأن وحش الشاشة لم يظهر دونها في أي عمل فني أو لقاء تليفزيوني، كما أنه لم يغير شعره المستعار؛ حتى لا يكتشفه جمهوره.

يُشار أن هناك عدد من نجوم الزمن الجميل قاموا أيضًا بإرتداء “الباروكه”، وأصبحت شيئًا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لهم وعلى راسهم: سمير غانم، وعادل إمام، ومحمود المليجي، وأحمد ماهر وعزت أبو عوف ووحيد سيف.

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ويعتبر الفنان الكبير فريد شوقي من أهم النجوم في تاريخ السينما المصرية، فقد حققت أعماله نجاحا كبيرا كما لقبه الجمهور عدة ألقاب منها: “وحش الشاشة”، و”الملك”.

كما دخلت مجموعة من أعماله ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصـرية منها: “جعلوني مجرما، رصيف نمرة 5، باب الحديد، الفتوة، صراع في الوداي” وغيرها.

واستطاع “وحش الشاشة” أن يقدم أعمالا متنوعة خلال مسيرته الفنّية، فقدم على سبيل المثال أعمالا كوميدية وأخرى تراجيدية كما اهتم بتقديم الدراما الإنسانية في أعمال مثل “الموظفون في الأرض”.

واستطاع من خلال عملين له تغيير قوانين منها فيلم “جعلوني مجرما” الذي صدر بعده قانون ينص على الإعفاء من السابقة الأولى في الصحيفة الجنائية، وفيلم “كلمة شرف” الذي صدر من بعده قانون يتيح للسجين زيارة أهله في بعض الحالات.

يُذكر أن الفنان فريد شوقي تزوج خمس مرات معلنه في حياته، وأنجب خمس بنات، من 3 زيجات: ابنته منى من زينب عبدالهادي، وله “ناهد” و”مها” من الفنانة هدى سلطان، أما “رانيا” و”عبير” فمن آخر زوجاته سهير ترك.

ورحل الفنان المصري الكبير فريد شوقي عن عالمنا عام 1998 عن عمر يناهز 78 عامًا، بعدما ترك مسيرة إنسانية وفنية حافلة.

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