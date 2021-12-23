ظهور نادر لزوجة «أبو هشيمة» الأولى قبل هيفاء وهبي وياسمين صبري.. والجمهور في ذهول.. لن تصدق عمر أولاده منها! – شاهد الصور

كتب امير فتحي في الخميس 23 ديسمبر 2021 11:57 مساءً - تداول عدد كبير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وزوجته الأولى، قبل الفنانة هيفاء وهبي والفنانة ياسمين صبري، وأيضًا صورًا لأبنائه، ليتعرف الجمهور، لأول مرة، عن عائلته عن قرب.

زوجة أحمد أبو هشيمة الأولى بقيت خلف الأنظار، لكن بعد أن تم تسريب صور لها، والتي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، اعتبر البعض أنّ ياسمين وهيفاء أكثر جمالاً منها، ولكن البعض الأخر رأى أنّها جميلة جدًا ولكنها لم تلجأ إلى عمليات التجميل مثل النجمات، أي أنّ جمالها يشبه جمال أي سيدة عادية لا تلجأ إلى الحقن والعمليات التجميلية.

يُشار أن زوجة “أبو هشيمة” الأولى؛ اسمها “عبير”، وتزوجها وهو في سن صغيرة، بعد أن تعرف عليها خلال فترة دراستهما الجامعية، وظهرت في الصورة، ملامحها، بوضوح، لتكشف عن جمالها. كما تبين أن هناك قاسمًا مشتركًا بين زوجات “أحمد” الثلاثة من حيث لون الشعر الأسود الداكن الطويل والبشرة السمراء.

كما ظهر “أبو هشيمة” برفقة نجليه منها وهما: “عمر، ويوسف”، في صورة آخرى، ببدل سوداء كلاسيكية، أثناء حضورهم إحدى المناسبات، كما كانوا يلتقطون الصور التذكارية على السجادة الحمراء فور وصولهم.

سن أبناء أحمد أبو هشيمة

وكان أحمد أبو هشيمة، قد تحدث – قبل عامين – خلال لقاء إعلامي عن حياته الخاصة وعن ولديه، قائلًا إن الأصغر هو “يوسف”، ويبلغ من العمر 17 عامًا، فيما بلغ عمر “عُمر” الأكبر 20 عامًا، وهو يلعب في النادي الأهلي، ويحلم أن يواصل مشواره في هذا المجال.

زيجات أحمد أبو هشيمة

وكان أبو هشيمة، صاحب ال47 عامًا، قد تزوج ثلاث مرات، وقد صرح في مقابلة إعلامية مع الإعلامي المصري يوسف الحسيني، أن تزوج في عمر الثانية والعشرين بناءً على نصيحة مقربين، حتى يستقر ويركز في حياته العملية

حيث تزوج أبو هشيمة للمرة الأولى من “عبير” التى كانت زميلته في الجامعة، وأنجب منها عمر عام 2000 وتلاه بثلاثة اعوام الإبن الثاني والأخير وهو يوسف، حيث أن أبو هشيمه لم يرزق في أي من زيجاته التاليه بأبناء.

أما الزواج الثاني لأبو هشيمة كان من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تزوجا عام 2009 في حفل زفاف أسطوري، لكنهما انفصلا عام 2012، ولم يرزقا بالأطفال.

وفي أبريل/ نيسان 2020، تزوج رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة من الفنانة المصرية ياسمين صبري، وصاحب هذه الزيجة ضجة كبيرة وكثير من الشائعات حتى وقتنا هذا، لاسيما أن أبو هشيمة سبق له الزواج من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبـي.

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