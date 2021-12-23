نيكول سابا ويوسف الخال.. عشر سنوات حب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أجواء يملؤها الحب، احتفل النجمان نيكول سابا ويوسف الخال بعيد زواجهما العاشر.

ونشر كل من نيكول سابا ويوسف الخال لقطات مصوّرة من إحتفالية ذكرى زواجهما العاشرة، إذ سيطرت على الأجواء مظاهر الحب والرومانسية وقطعا معًا قالب الحلوى الذي حمل رقم “10” وهو عدد سنوات زواجهما.

وظهر الثنائي في أحد الفيديوهات وهما يقبلان بعضهما بطريقة رومانسية مميزة، إذ علّقت نيكول سابا على الفيديو قائلةً: “10 سنوات.. العمر كلو سوا حبيبي”، كما علق يوسف الخال قائلًا: “الحب هو ظلّ الحياة.. ١٠”.

وتفاعل المتابعين بشكل كبير مع الفيديو، فتمنى لهما عدد كبير من المتابعين دوام الحب والسعادة.