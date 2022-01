رقم قياسي جديد لأغنية ماريا كاري الخاصة بالميلاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في كل عام، تتجسد المشاعر والاحتفالات المليئة بالحيوية المرتبطة بموسم الأعياد من خلال أغنية “ماريا كاري” التي تتصدر قوائم الاستماع All I Want for Christmas Is You، وسر ذلك يكمن في أن كلماتها ومعانيها وموسيقاها تعبر عن دفء عيد الميلاد ودفء الحب نفسه.

وهذا العام، حققت “ماريا كاري” إنجازاً جديداً إضافيًا يوم الأربعاء، حيث حققت أغنية All I Want for Christmas Is You مليار تدفق ضخم على Spotify.

اعتباراً من يوم الاثنين، احتلت الأغنية المركز الأول على مخطط Billboard 200 العالمي مرة أخرى، لتحقق موسيقى عيد الميلاد الكلاسيكية الخاصة بها عودة تاريخية إلى قمة Billboard Hot 100 للعام الثالث على التوالي.

الإنجاز غير المسبوق يجعل “كاري” رسمياً أول فنان في التاريخ يهبط في المرتبة الأولى بنفس الأغنية على الرسم البياني ثلاث مرات منفصلة.

وفي حساب “كاري” على إنستغرام، نشرت صورة لنفسها وهي ممسكة بالشهادة التي تمنحها المنصة مكتوب عليها مليار قائلة :”شكرًا لك spotify و lambily وكل من يبث هذه الأغنية لإضافة القليل من الاحتفالية إلى الموسم! أنا أقدر حقًا كل واحد من هذه المليارات من أعداد الاستماع!”.

تم إصدار الأغنية الشهيرة عام 1994 ، وحافظت على نجاحها التجاري بعد ما يقرب من ثلاثة عقود، وقد صلت الأغنية المنفردة مؤخرًا إلى مليار بث على إحدى المنصات الموسيقية وهي أكثر أغاني عيد الميلاد التي يتم بثها في تاريخ المنصة. بعد 27 عامًا من صدورها لأول مرة في ألبومها “Merry Christmas” ، انتقلت الأغنية المنفردة “All I Want for Christmas Is You” من أغنية بلاتينية إلى مرتبة الألماس الأكثر ندرة ، وهي الأغنية الوحيدة التي حققت نجاحًا في هذه الفئة.