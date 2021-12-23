ساندي تتعرض للسرقة في فرنسا.. كسروا زجاج سيارتها واستولوا على حقائبها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت المطربة ساندي، عن تعرضها للسرقة في فرنسا، بعد كسر زجاج سيارتها والاستيلاء على كل حقائب مشترياتها من ملابس واكسسوارات، كان من المفترض أن تستخدمها في تصوير أغنيتها الجديدة، والتي تمثل أول تعاون لها مع المنتج وليد منصور.

وقامت ساندي بنشر مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري بحسابها على انستغرام يظهر زجاج السيارة وهو مهشم، ووجهت رسالة إلى جمهورها قائلة: “اتسرقت في فرنسا يا جماعة، وكل شنط الشوبينج اتسرقت علشان تعرفوا بس إننا عايشين في أمان.. عمار يا مصر”.

وكشفت ساندي عن سبب تواجدها حاليا في فرنسا، حيث أكدت انتهائها من تسجيل وتصوير أغنية جديدة من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وإنتاج وليد منصور، في أول تعاون بينهما.

كما أشارت ساندي إلى تواجدها في فرنسا، لتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب في أماكن متفرقة بالشارع هناك، ومن المقرر طرح الإعلان التشويقي للأغنية يوم 25 من شهر ديسمبر الجاري، تمهيدا لطرحها وطرح الفيديو كليب ليلة رأس السنة.

يذكر أن ساندي طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “رسالة منك” من كلمات وألحان ماجد الشرقاوي وتوزيع كريم عبدالوهاب وحققت أكثر من مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”.