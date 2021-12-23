كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد عمرو يوسف: “كل حاجة في حياتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت النجمة كندة علوش رسالة الحب الرابعة هذا العام لزوجها النجم عمرو يوسف، وجاءت الرسالة مميزة بسبب مناسبة الاحتفال بيوم ميلاده الـ 41 الذي يوافق اليوم 23 ديسمبر، وكشفت كندة عن جلسة تصوير جديدة تجمعها بزوجها.

ونشرت كندة الصور عبر حسابها بموقع انستغرام وعلقت عليها برسالة رومانسية قالت فيها: أحبك فوق الكلمات والخيال.. أحب كل ثانية نقضيها معًا حتى ولو صمت كوني زوجتك نعمة لا تصدق، عيد ميلاد سعيد يا حبيبي، وفق الله كل احلامك وبارك فيك بكل ما تستحقه، حبيبي وروحي وكل حاجة في حياتي ربنا يخليك ليا ويسعدك ومايحرمنيش منك.

يذكر أن كندة علوش كانت قد أهدت مؤخرًا زوجها الفنان عمرو يسوف جلسة تصوير، أرفقتها برسالة رومانسية كانت الثالثة هذا العام، بعدما وجهت له رسالة بمناسبة يوم الأب، ورسالة ثانية للتأكيد على أن وجوده بجوارها ساعدها على تخطي الأيام الصعبة.