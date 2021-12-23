شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Spider - Man: No Way Home يحصل على تقييم 99%.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فيلم الإثارة والفنتازيا Spider-Man: No Way Home، في تحقيق نجاحاته بعد ان حقق تقييمات إيجابية وصلت لـ 99% عبر موقع التقييمات الشهير rotten tomatoes، بعد أيام من طرح الفيلم في دور العرض العالمي، ليحظى بإعجاب الكثيرين من النقاد والمشاهدين.



تقييم الفيلم

يأتي هذا بعد ان حقق فيلم الفيلم 253 مليون دولار من مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وسجل الفيلم رقما قياسيا فى الإيرادات خلال جائحة فيروس كورونا، كما احتل المرتبة الثالثة لأعلى إيرادات العرض الأول فى تاريخ هوليوود، حتى مع بدء تفشي المتحور الجديد "أوميكرون"، حسبما ذكر موقع "هوليوود ريبورت".

وحقق الفيلم في جميع أنحاء العالم، 334.2 مليون دولار إضافية في مطلع هذا الأسبوع بإجمالي بلغ 587.2 مليون دولار، وفقا لتقديرات شركة سوني، ويلعب دور البطولة في ثالث أفلام "سبايدر مان" الممثل توم هولاند والممثلة زندايا، ويشارك به عدد من نجوم النسختين السابقتين.