شكرا لقرائتكم خبر عن كيف منحت الدراما الفرصة لذوى الهمم لإبراز مواهبهم التمثيلية فى 2021؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواهب وقدرات خاصة امتلكها ذوى الهمم تفوق فى بعض الأحيان مواهب الأشخاص العاديين، وتؤهلهم مواهبهم للتعبير عن حياتهم ومشاكلهم وأحلامهم كأى فئة فى المجتمع، إلا أن صناع الدراما لم يدركوا ذلك بشكل كامل، خلال العام الحالى، شهد ظهور قوى لأصحاب القدرات الخاصة فى عدد من الأعمال الدرامية، إذ أهلتهم مواهبهم الصادقة إلى الظهور على الشاشة ولفت الأنظار وترك علامة فى قلوب وأذهان الجمهور، ومنحهم صناع الدراما لأول مرة الفرصة والمساحة الكاملة التى أبرزت قدراتهم التمثيلية القوية وأظهرت قصصهم المختلفة وما تحويه من صعاب وأحلام إلى النور.



مسلسل "القضية 404"

تحت اسم "القضية 404"؛ انطلقت خلال العام الحالى أول تجربة درامية مصرية وعربية معظم أبطالها من ذوي الاحتياجات الخاصة، المسلسل قصة وإخراج محمد الأنصاري، سيناريو وحوار رامز عباس، معالجة درامية محمود أبوبكر، وتم الانتهاء من كتابة جزأين بشكل كامل، ومن المقرر عرض الجزء الأول يجرى حاليا الانتهاء من تصويره ليعرض خلال النصف الثانى من رمضان المقبل، والجزء الثاني من المفترض عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

يجسد “القضية 404” حياة واحدة من أهم فئات المجتمع، وهى فئة متحدى الإعاقة والمعاناة التى يعيشوها وخاصة مرضى متلازمة داون، بسبب الخلل المجتمعي الذي أصاب القيم الإنسانية فأصبحت معاناة ذوي الهمم كبيرة ومتنوعة، وكانت بداية الفكرة من خلال مبادرة "عالم موازي" والتي انطلقت منذ عامين لدمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع وخاصة المواقع الاجتماعية والفن من برامج ومسلسلات.

معظم الشخصيات المشاركة في المسلسل من ذوي القدرات الخاصة بلغ عددهم 20 شخصية وقدموا لونين من الفن التمثيلي للعمل، فالبعض حصل على أدوار درامية بحتة والآخرين ظهروا بقصصهم الواقعية كما هي بكل ما تحمله من ألم ومعاناة وأحلام.



محمد عزمى (1)

ولم تكن تجربة “القضية 404” الوحيدة التى شهدها العام الحالى، إذ أتيحت الفرصة لبعض الشباب أصحاب القدرات الخاصة لإثبات مواهبهم أيضا، ومنهم الممثل الشاب محمد عزمى، الذى استطاع أن يلفت الأنظار إليه خلال عرض حكاية "أوضة وصالة" إحدى حكايات الموسم الرابع من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، وبمجرد ظهوره خلال الأحداث بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صوره والإشادة بأدائه فى تجسيد دور ابن الفنان أحمد عبد العزيز، ورغم أنه شارك فى عدد من الأعمال سابقا إلا أن حضوره خلال حكاية “أوضة وصالة” كان لافتا ومميزا، كما شارك خلال العام الحالى فى فيلم “30 مارس” مع النجم أحمد الفيشاوى والمخرج أحمد خالد موسى.

سبق وشارك محمد عزمى في مسلسل "ضربة معلم" امام النجم محمد رجب عام 2020، وعمل مع النجم هاني سلامة في مسلسل" قمر هادي" عام 2019، حيث لعب دور الشقيق الأصغر له والذي كان يدعي عارف والمسلسل من إخراج رؤوف عبد العزيز.