شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو: بليغ حمدى كان دايما يقولى "انت شبهى بالظبط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة ONالنجمين على الحجار ومحمد الحلو، اليوم الخميس.

وقال محمد الحلو خلال الحلقة، إنه وعلى الحجار والكينج محمد منير كانوا دائما مع الموسيقار بليغ حمدى سواء في مكتبه أو بيته ، وهو شخص طيب وكريم وعبقرى وتحس إنه طفل، ودائما يقول لى: "انت شبهى بالظبط".

وأضاف:" الفنانة وردة كانت بتقول عليا ابنها الكبير، وبتحب تسمع منى في يوم وليلة وتكلم محمد عبد الوهاب وتقوله اسمع محمد، وبتشرف إن أقول عليها زى أمى ، كانت بتقول للناس خدوا من وقتى بس اسمعوه".

وتخلل الحلقة سهرة غنائية إذ يشدو النجمان بمجموعة من أجمل أغنياتهما التى قدماها خلال مشوارهما الغنائى.