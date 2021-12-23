شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة لـ منى الشاذلى: الزواج ليس سهلا وحظى كان جيدا بزوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة كارول سماحة خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، ويذاع على قناة CBC، إنه لا يرضى أحد عن حاله، لا العزاب ولا المتزوجين، وهذه كانت فكرة أغنية "يا شباب يا بنات" لتتحدث عن ذلك بشكل كوميدي.

وتابعت النجمة كارول سماحة: "أجمل شيء أن يكون لديك شريك يعطيك مساحة من الثقة والارتياح ولكن فى النهاية الزواج صعب، ولكن زوجي وليد مصطفي كان لحسن حظي كما تخيلته قبل الزواج ولم يتغير ومتفهم جدا وأنا أصبحت بعد الزواج هادية أكثر وغير عصبية ولا أحاول المناقشة لإثبات أنني علي حق وغير صدامية".