شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار: بليغ حمدى كان عايز يغير اسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة ON النجمين على الحجار ومحمد الحلو، اليوم الخميس.وقال الفنان على الحجار إن اسم العائلة كان عقبة أمام العائلة إذ طلبوا من أبيه تغيير اسمه في الإذاعة، مضيفا أن الموسيقار بليغ حمدى طلب منه تغيير اسمه.

وأضاف أن كان يمارسة الرياضة حتى فترة دراسته بالفرقة الثانية فنون جميلة، ومارس رياضات الكاراتيه والمصارعة الرومانى، وهذا سبب اختيار نور الشريف له في أحد أفلامه.وأكد الحجار أنه قابل زميله محمد الحلو في فرقة الموسيقى العربية وكانا في مرحلة الجامعة وقتها.

من جانبه قال محمد الحلو إنه تعلم الغناء من أمه إذ كان صوتها طربا، لافتا إلى أن عائلته كانت تشجعه على الغناء ويحبون سماعه كما انه كان رياضيا ومارس رياضات الجودو وحصل على بطولة الجمهورية، وكرة اليد.