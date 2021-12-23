شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعدد ظهور الشبيه.. حكايات ومقالب فريد شوقى وشبيهه..تلقى علقة من بنات الحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الفترة الأخيرة تزايد ظهور أشخاص يحوزون شهرتهم من وجود شبه بينهم وبين أحد النجوم ، فشاهدنا حوارات وأحاديث لشبيه رشدى أباظة وشبيهة عبلة كامل، وشبيه ويجز، ، وغيرهم ويحكى كل منهم عن بعض المواقف التى تعرض لها بسبب هذا الشبه، ولكن هل تعلم عزيزى القارئ أن بعض نجوم الزمن الجميل كانوا يقعون فى بعض المواقف والمقالب بسبب وجود شبيه لهم لا يستطيع الناس التفرقة بينهم.

وكان من بين هؤلاء النجوم وحش الشاشة الفنان الكبير فريد شوقى الذى كان له شقيق اسمه أحمد ضابط بوليس يشبهه تماما لدرجة أن الكثيرين كانوا يخطأون بينهما ، وهو ما كان يوقع فريد شوقى فى بعض المشاكل بسبب هذا الشبه، حتى ان وحش الشاشة كان دائماً يقول:" يخلق من الشبه مشاكل".

وكان من بين هذه المشاكل ما حكاه ملك الترسو فى حوارات نادرة، ومنها أن شقيقه كان خلال فترة الدراسة الثانوية " دون جوان"، له الكثير من المعجبات والفتيات اللاتى يقعن فى حبه ومنهن فتاة من بنات البلد .

وقال فريد شوقى إنه يبدو وأن شقيقه حدثت بينه وبين هذه الفتاة بعض المشكلات الغرامية مما أثار غيظها فقررت الانتقام من الحبيب الدون جوان.

وأوضح وحش الشاشة أن هذه الفتاة اصطحبت عددا من صديقاتها من بنات المنطقة وجاءت إلى الحى الذى يسكن فيه الحبيب حتى تنتقم منه ، وانتظرت أمام المنزل حتى ينزل، ومن الحظ العاثر أن فريد شوقى هو الذى نزل أولاً ليذهب إلى العمل ، وبمجرد خروجه من المنزل فوجئ بفتاة تشير إليه وتصرخ" هو ده" ، وقل إن لم يدرك ما حدث فوجئ بهجوم أكثر من عشرين فتاة يرتدين الملايات اللف وانهلن عليه ضرباً.

وصرخ وحش الشاشة ول يستغيث قائلاً :" مش أنا، ده أخويا" وتجمع الجيران لينقذوه من هذا الهجوم العنيف الذى ترك آثاره على وجه وجسد ملك الترسو، وسألته إحدى الفتيات :" مش انت أحمد" ، فأجاب مسرعاً :" لا أنا أخوه فريد"، ولم تقتنع الفتيات إلا بعد أن أكد لهن الجيران أن من تلقى هذه العلقة هو فريد وليس شقيقه أحمد، وأفلت منهن وحش الشاشة بأعجوبة وأسرع إلى أقرب صيدلية وهو يلعن الشبه الذى وضعه فى هذا المأزق.