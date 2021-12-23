شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة: أخاف على نفسى من المغامرات رغم جرأتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة اللبنانية كارول سماحة أثناء استضافتها ببرنامج "معكم" التي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، ويذاع علي قناة CBC إنها بالرغم من كونها جريئة إلا أنها تخاف على نفسها جدا وتخاف من المغامرات، وأن ابنتها تالا تشبهها فى الشكل جدا.

وعن ألبومها عن الكريسماس والأعياد قالت كارول سماحة: "فكرت فى فكرة الألبوم ليكون مختلفا وهو بالفعل مليء بالموسيقي المميزة والمختلفة، وطرحته فى 2020 وقت كورونا بالرغم من كونه عاما صعبا إلا أنني أردت طرحه فى ذلك الوقت".

وأضافت كارول سماحة: "الألبوم استغرق شهرين فقط فى تحضيره وكان الشباب متحمسين جدا وقدموا موسيقى جديدة، وأنا أحب طقس صنع شجرة الكريسماس ليس لي فقط بل لأصدقائي أيضا، كما أحب الأعياد عموما لأنها تغير روتين الحياة التي نعيشها".

وطرحت كارول سماحة، أحدث أغانيها "يا شباب يا بنات"، الأيام الماضية من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع ألكسندر ميسكيان، مكس وماستر إيلي بربر، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة .

واحتفلت النجمة كارول سماحة، الأيام الماضية بعيد ميلاد ابنتها تالا، وشهد الحفل حضور العديد من الأصدقاء، وشهدت أجواء عيد الميلاد العديد من الفقرات المبهجة والتي كان من بينها الساحر الذى قدم مجموعة من الألعاب للأطفال .