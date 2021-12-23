شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين: الجيل الجديد لازم يختار الأدوار ومايستعجلوش على الشهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة الكبيرة ميرفت أمين ضيفة في لقاء مع "تليفزيون الخليج 365" مع الكاتب الصحفي ورئيس قسم الفن عمرو صحصاح، وتحدثت خلال الحلقة عن سبب خوضها تجربة الـ 10 حلقات فى "حكايتى مع الزمان"، قائلة: "لقيت الناس مبسوطة من الحلقات القليلة وملمومة أكتر وفيها حبكة أكتر، ومش مضطر تمطها على 30 حلقة، وشوفت فى رمضان مسلسل "لعبة نيوتن"، لمنى زكى وكان 30 حلقة وحلو جدا، وشوفت كمان مسلسل ضد لكسر لنيللى كريم وكان حلو".

وبسؤالها عن استخدام التيك توك ووصول بعد الفتيات لساحة القضاء، قالت النجمة الكبيرة ميرفت أمين:"نيللى كريم في مسلسل ضد الكسر كانت بتعمل أكل وحاجات كويسة ومش حاجات يعاقب عليها القانون، ولكن في ناس بتستخدمه غلط في الحقيقة".

وعن نصائحها للجيل الجديد قالت النجمة الكبيرة ميرفت أمين: "لازم يشتغلوا على الأدوار اللى هياخدوها وينقوها ومليستعجلوش على تحقيق الشهرة الفظيعة، ومش واحد يكون عمل عملين وخلاص يبقى ماشى يا أرض اتهدى ما عليكى قدى، لا مينفعش كل حاجة بالراحة".

وعن سهولة البطولة المطلقة في الوقت الحالي قالت ميرفت أمين: "أنا مع إن الإنسان ميدورش على البطولة المطلقة دى على قد ما يدور على الرواية اللى هيعملها والدور اللى هيقدمه في وسط المنظومة دى هايكون شكله إيه، لكنها مش حكاية بطولة مطلقة أو من الجلدة للجلدة، بالعكس الأعمال اللى فيها ناس كتير بتعيش، يعنى مثلا "رأفت الهجان" فيه كام ممثل وممثلة ولغاية النهاردة الناس بتشوفه، و"ليالى الحلمية"، و"هوانم جاردن سيتى" و"الرجل الآخر"، في كم من الفنانين ومحدش قال مساحتى تبقى من هنا لهنا، وهو ده اللى بيعيش أكتر، من اللى بيدور إن هو بس اللى يشتغل والباقى مش موجودين".