شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين: نور الشريف أكتر فنان بينى وبينه كيميا وبيعجبنى شغل مايان السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة الكبيرة ميرفت أمين ضيفة في لقاء لـ "تلفزيون الخليج 365" مع الكاتب الصحفي ورئيس قسم الفن عمرو صحصاح، وتحدثت خلال الحلقة عن الكيمياء التي جمعتها بفنان في جيلها من بين كبار النجوم أمثال عادل إمام ونور الشريف ومحمود عبد العزيز وغيرهم، قائلة: "ممكن أقول إن نور الشريف بينى وبينه كيميا كبيرة، إحنا عملنا مع بعض 27 فيلم ومسلسل واشتغلنا إذاعة كمان".

وأضافت النجمة الكبيرة ميرفت أمين فى حوارها مع تليفزيون"الخليج 365"،:اشتغلت كمان مع عادل إمام أكتر من حاجة منها فيلم "البحث عن فضيحة"، وفيلم "مرجان أحمد مرجان"، وفيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين، وفيلم واحدة بواحدة".

وعن سبب ابتعادها عن الأضواء لفترة في حياتها وهل هي انطوائية أم لا؟ قالت ميرفت أمين: "ابتعادى عن الفن فى فترة كان لعدم وجود شيء جديد مناسب لى وقلت وقتها أستنى أفضل، وأنا لست انطوائية، وكنا بنخرج قبل الكورونا قبل الظروف اللى حصلت، وسبب ذهابى للعزاء أكثر من التواجد بالأفراح هو حرصى على تقديم الواجب".

وعن الممثلات اللاتى يعجبنها في الجيل الجديد قالت ميرفت أمين: "بتعجبنى مايان السيد، وكمان أمينة خليل كويسة واشتغلنا مع بعض وكانت معانا في فيلم "أعز الولد"، وكانت عاملة دور بنتى، وكمان فيه برضه أسماء أبو اليزيد".