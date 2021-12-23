شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة نصري تتغزل في زوجها فائق حسن: دلّلتني وراعيتني والأخير يرد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة السورية أصالة نصري، على إهداء مقطع من أغنيتها الجديدة إلى زوجها فائق حسن، حيث نشرت المقطع عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت رسالة رومانسية قائلة "بدّي أهديها لقلبك الحلو الّلي متله عمّري ما شفت، بدّي أهديها للطيابة وللشهامة الّلي بروحك".

وأضافت أصالة في البوست الذى وجهته لزوجها "أنت كتبتها وأنا إلك غنّيتها، شكراً حبيبي على عمّر جديد ابتدى من الأوّل معك، شفيتني، دلّلتني، راعيتني، وولا لحظه منّي يئست، ولعندك جبتني، بهدي الغنية لضحكتك الّلي بلفّ فيها الدني كلّها، كلّلي ثقه فيك، وكلّلي محبّه ووّله، وبأحلى ما عندي عمّ عبّر لك، صوتي أحلى ما غنّى إلك".

ورد الشاعر العراقى فائق حسن، على رسالة غزل زوجته النجمة السورية أصالة نصري، بنشر صورة من محادثتهما الخاصة عبر إحدى التطبيقات عبر حسابه بموقع انستجرام، ليضيف بعض الكلمات الرومانسية للرد عليها.

وجاءت رسالة فائق كالاتي "حنين، بيني وبين العشق قصة شك طويلة، لم أؤمن به يومًا، تقمصته مرارًا مثلته بغير اقتناع كذبت وكذبت واقترفت ما اقترفت وها انا عند بوابة قلعة عشقك الشاهقة احاول ان اتوب أكفر عن ذنوبي بالتقرب لك امسح خطاياي بطهرك، هذا جزء من حوارنا انا والحنينة المو معقولة أصالة".