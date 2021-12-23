شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تحتفل بعيد زواجها العاشر من يوسف الخال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بأجواء تملأها الحب وقبلة رومانسية، احتفلت النجمة اللبنانية نيكول سابا بعيد زواجها العاشر من الفنان يوسف الخال، حيث نشرت فيديو عبر حسابها الشخصى بـ "انستجرام"، وسيطر على الفيديو مظاهر الحب والرومانسية التي تسيطر على الثنائى أثناء الاحتفال بعيد زواجهما بتورتة تحمل رقم "10" وهى عدد سنوات زواجهما.

علي جانب آخر تستعد نيكول سابا لتصوير أغنية جديدة مع المخرج جاد شويري تطلقها مع بداية العام الجديد 2022 ، لتكون مفاجأة جديدة لجمهورها.

وانتهت نيكول سابا مؤخرًا، من تصوير فيلمها السينمائى الجديد "مفتاح الحب" الذي تجسد بطولته وهو من تأليف وحوار الممثل بسام علي الذي سيلعب دور البطولة أمام نيكول سابا، ويشارك أيضًا في البطولة الفنان ميلاد يوسف، الفنانة روعة ياسين والفنانة القديرة مها المصري وغيرهم، والفيلم من إخراج جمال السروي وتم تصويره بالكامل في أبو ظبي ومن المقرر طرحه في موسم عيد الحب 2022 .

وطرحت نيكول سابا، مؤخرًا، أغنية بعنوان "الجو حلو"، وهى الأغنية التى شهدت عودة نيكول سابا للكليبات بعد اقتصار نشاطها الفنى على إحياء الحفلات الغنائية فقط، وسلطت الضوء من خلال الأغنية التى صورتها على طريقة الفيديو كليب، على بعض الأشياء التى أرادت أن تكون رسالة للجمهور والتي كانت أبرزها الترويج للسياحة في لبنان بإظهار جمال الطبيعة بها، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائى شريف عبيد، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل.

وحصدت نيكول سابا، جائزة أفضل فيديو كليب عن أغنية "الجو حلو"، من مهرجان الفضائيات العربية، وأعربت عن سعادتها بحصدها جائزة أفضل فيديو كليب عن أغنية "الجو حلو" من مهرجان الفضائيات العربية، وأهدت الجائزة إلى لبنان قائلة: "بهدى الجائزة إلى بيروت بلد الجمال والثقافة وإلى شعب لبنان اللى مش بينكسر، وهذه الصورة الحلوة اللى سنظل نصدرها، وشكرا لمصر اللى وقفت جنب لبنان وقدمت كتير مساعدات".