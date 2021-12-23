بإطلالات لامعة.. أول ظهور لشيرين وبناتها مع صاحبة السعادة بعد "حلقة الشعر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

حلّت الفنانة شيرين عبدالوهاب رفقة ابنتيها، ضيفة برنامج "صاحبة السعادة" والتي تقدمه النجمة إسعاد يونس، في أول ظهور إعلامي لها عقب طلاقها من المطرب حسام حبيب، ومن المقرر أن تُذاع الحلقة في رأس السنة.

والتقطت شيرين وابنتيها صورا مع النجمة إسعاد يونس، من كواليس الحلقة المقرر إذاعتها بعد أيام، واعتمدت شيرين إطلالة متحشمة، إذ ظهرت بفستان باللون الفضي اللامع بأكمام، وبه أزرار من الأمام، وبفتحة صغيرة من الصدر، وزيّنت الإطلالة بمكياج قوي.

وظهرت ابنتها مريم بفستان أسود قصير، واختارت أن يكون شعرها مزين بالضفائر، أما ابنتها الصغيرة هنا، فارتدت فيست باللون البيبي بلو ومعه جيبة قصيرة بنفس اللون، وتوب بنفس اللون.

وكانت شيرين عبد الوهاب فاجأت جمهورها، بظهورها حليقة الرأس، في أول حفل غنائي لها بعد انفصالها عن المطرب والموزع حسام حبيب، مطلع الشهر الجاري في مدينة أبو ظبي

ولم ينقطع الجدل حول ظهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غير إنها تحدثت إلى جمهورها خلال الحفل إذ قالت "أتمنى أنكم تقبلوني بشكلي دا، بس أنتم عارفين أني كدة فوقت".