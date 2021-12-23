أصالة توجه رسالة لزوجها بسبب أحدث أعمالها: "أنت كتبتها وأنا إليك غنّيتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة أصالة نصري، رسالة غزل لزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، بعد طرحها أحدث أغنياتها الجديدة "حنين".

ونشرت أصالة، مقطع من الأغنية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بدّي أهديها لقلبك الحلو الّلي مثله عمّري ما شفت.. بدّي أهديها للطّيابة وللشّهامة الّلي بروحك.. أنت كتبتها وأنا إليك غنّيتها".

وتابعت: "شكرا حبيبي على عمر جديد ابتدى من الأوّل معك.. شفيتني.. دلّلتني.. راعيتني.. وولا لحظة منّي يأست.. ولعندك جبتني".

وأضافت: "بهدي الأغنية لضحكتك الّلي بلفّ فيها الدنيا كلّها.. كلي ثقة فيك.. وكلي محبة وولاء.. وبأحلى ما عندي عم أعبر لك .. صوتي أحلى ما أغنى إليك".

أغنية"حنين" من كلمات فائق حسن، ألحان محمود الغياث، وتوزيع موسيقي عثمان عبود.

وأعلنت أصالة زواجها من فائق حسن في 11 سبتمبر الماضي، ونشرت صورة لها مع زوجها وكتبت على حسابها بـ"إنستجرام": "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وأنا عفوية، لهذا نحن معا نبدأ وكأننا نولد للتو".