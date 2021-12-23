بينها "سالكة".. سمية الخشاب تكشف عن 3 أسباب لجمالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة سمية الخشاب، عن 3 أسباب وراء سر جمالها.

وكتبت سمية، عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر: "ما بشلش جوايا- سالكة - معنديش حاجة اسمها نفاق".

جاء ذلك ردا منها على سؤال وجه لها من أحد متابعيها على تويتر عن سر جمالها، ضمن تواصلها الدائم مع جمهورها ومتابعيها، والتي تفتح خلالها المجال ليوجهون لها أسئلة تجيب هي على معظمها.

من ناحية أخرى، كان آخر مشاركات سمية الخشاب الفنية، مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب، فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".