محمد رمضان يثير الجدل بصحبة فتاة شقراء.. وهكذا علّق الجمهور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أثار الفنان محمد رمضان، حالة من الجدل بين متابعيه وجمهوره عبر السوشيال ميديا، عقب ظهوره بصحبة فتاة شقراء.

ونشر رمضان، صورتين معها، عبر حسابه على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

وانهالت التعليقات من قبل الجمهور على صورته معها، ومن بينها: "منين الحلوة"، "الأسطورة"، "العالمي"، "جامدة يا فنان"، "يا بختك".

جدير بالذكر أن محمد رمضان، أحيا مؤخرا حفلا غنائيا على مسرح سندباد لاند، فى العاصمة العراقية بغداد، حضره عدد كبير من الجمهور العراقي الذي احتفى بأغانيه، وذلك يوم 10 ديسمبر الجاري.

وكان آخر أعمال الفنان محمد رمضان، أغنية "جو البنات" التي قدمها لأول مرة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي والذي أقيم يوم 14 أكتوبر الماضي، مع نجمي المغرب ريد وان ونعمان بلعياشي.

بينما آخر مسلسلاته "موسى" مع سمية الخشاب والذي عُرض في موسم رمضان الماضي.