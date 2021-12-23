"أمي سابتني وأبويا توفى وانشغلت عن ابنتي بالشهرة".. أحدث تصريحات غادة عبدالرازق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حلت الفنانة غادة عبدالرازق، ضيفة ببرنامج "صدى الملاعب" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا عبر قناة MBC1، تحدثت خلاله عن تفاصيل عديدة في حياتها .

نستعرض لكم أبرز ما قالته غادة بالحلقة في السطور التالية:

- الحاجات اللي حصلتلي قبل التمثيل أثرت على شخصيتي كتير بشكل أذاني.

- في حاجات كتير أثرت عليا من صغري منها وفاة والدي وأنا صغيرة.

- أمي سابتني في وقت كنت محتاجة لها فيه.

- مهتمتش ببنتي روتانا لما كانت محتاجة لي، وللأسف انشغلت عنها بالشهرة والنجومية والفلوس.

- لو كان الأهلي اتغلب كان زماني جيت البرنامج مشلولة، لما أوصل للأهلي بتبقى روحي مش رياضية خالص، متعصبة فوق الوصف والخيال.

أنا زي أبويا الله يرحمه، كان الأهلي يغلب نطلب أي حاجة في البيت، الأهلي يتغلب كل واحد يقعد في الأوضة زي الكلب ميفتحش بقه.

- مانويل جوزيه.. أكتر واحد كان فاهم ودارس وواعي وحافظ اللاعيبة، وكان بالنسبة له خسارة لما يكسبوا 6 أو 7.

- سعيدة بفوز النادي الأهلي ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي للمرة الثامنة في تاريخه.

- أمتلك داخل شخصيتي تناقضات عديدة وهو ما يدفعني لتجسيد كل أدواري مهما كانت صعبة بنجاح.

- عمري ما تنازلت في حياتي من أجل الفن.

- موصلتش لعملي في التمثيل بسهولة ووصلت بعرقي ومجهودي وكان عمري 21 عاما.

- شعرت بالغرور عقب نجاح أعمالي الدرامية "سبق الإصرار" و"سمارة"، وارتكبت تصرفات ندمت عليها لاحقا.

- أنا ذكية ولست لئيمة ومثابرة وصديقة وفية ومحبوبة، وشخصيتي تمزج ما بين القوة والضعف بنفس الوقت.

معنديش صداقة مع حد في الوسط الفني، فيهم ناس بحبهم.

- أعشق منى زكي على المستوى الإنساني جدا والمستوى الفني مع إننا مش صحاب قوي وكذلك هند صبري وزينة.

- أنزعج من تدخل الناس في حياة الفنانين الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.

- أنا مش فاهمة ليه كل الضجة دي على اعتزال الفنان أدهم نابلسي.. يا جماعة متحكموش على الناس، هو أكتر واحد حاسس باللي بينه وبين قلبه وربه.. هو مش مرتاح سيبوه.

- زي ما بتطالبوا إن محدش ليه دخل في دينك ولا لبسك ولا لون شعرك، إحنا كمان ملناش دخل هو عايز يسيب الفن أو مش عايز يسيبه، ده شيء يخصه.

- فكرت في الاعتزال عن الفن بسبب تعبي من المهنة فأنا من 12 سنة كنت عايزة ألتزم دينيا وأتحجب وأبعد.

- مفيش حد بينسى حاجة وبتفضل مأثرة فيك طول العمر، ولو حاولت تعالجها بدواء أو دكتور بتعالج 10% مش أكتر