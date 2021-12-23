منى إش إش توجه رسالة لمجهولين: "سيبونا نفرح شوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدثت منى إش إش، عن حفل زفاف ابنتها ماهيتاب ماجد المصري على رجل الأعمال مصطفى القاضي الذي أقيم مؤخرا بأحد الفنادق الكبرى.

ونشرت منى، فيديو من حفل زفاف ابنتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سيبونا نفرح شوية، مستكترين علينا الفرح ليه.. مين فيكم يعمل فرح ويلاقي أشكال غريبة تقتحم خصوصيتك ويندسوا بين المعازيم".

وتابعت: "وكمان يتزاحموا وصوروا الفرح كأنه الفرح فرحهم هو في حد طبيعي يعمل كده".

وأضافت: "ده أنا بكون معزومة وبتحرك بحساب عشان مجرحش أهل الفرح، والأغرب الناس اللي مش عاجبهم رد فعل بنتي وعريسها".

واحتفل الفنان ماجد المصري، بزفاف ابنته الكبرى "ماهيتاب" على رجل الأعمال مصطفى القاضي، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد من الفنانين بينهم تامر حسني وميرهان حسين، إلهام شاهين، ليلى علوي، هالة صدقي، الإعلامية بوسي شلبي، مصطفى قمر، حلمي عبدالباقي.