محمد محمود عبدالعزيز يعيد والده للحياة بصورة جديدة تجمعه بزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بصورة جديدة تجمعه بزوجته وبوالده "الساحر" الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، والتي تم فيها استخدام برنامج لتعديل الصور، ليعيده للحياة.

وعلّق محمد "مع بداية حياتي الجديدة برضه هتكون معايا فيها إن شاء الله، أول صورة لينا مع بعض، أبويا ومراتى وأنا".

وتابع "مش عارف أشكرك إزاي على الهدية الحلوة أوي أوي أوي دي بجد تسلم إيدك يا صديقى المحترم جدا.. اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

جدير بالذكر أن محمد محمود عبدالعزيز احتفل قبل ساعات بعقد قرانه، وشارك جمهوره بفيديو للحظة عقد القران.