الارشيف / فن ومشاهير

السطو على بيت أحد لاعبي إنتر ميلان وسرقة مقتنيات ثمينة

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

سينسي

تعرضت شقة الإيطالي ستيفانو سينسي لاعب فريق إنتر ميلان، للسرقة خلال مباراته أمام ضيفه تورينو (1-0) التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن الجولة الـ19 من لكرة القدم.

ويعتقد أن اللصوص تسللوا من خلال نافذة المطبخ وسرقوا أغراضا “مقتنيات” تقدر بنحو 200 ألف يورو، وذلك وفقا لصحيفة “La Gazetta dello Sport”.

وانضم ستيفانو سينسي إلى قائمة ضحايا السطو، التي تضم مجموعة من اللاعبين مثل: الجزائري أدم وناس مهاجم نابولي وسالفاتوري سيريجو حارس مرمى جنوى، وأنطونيو دي ناتالي وأسطورة أودينيزي، والإنجليزي كريس سمولينغ مدافع روما، في أبريل 2021.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا