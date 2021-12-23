أصبحت من أشهر فنانات مصر وأكثرهن جمالًا وتزوجت 10 مرات لشدة حسنها .. خمنّوا من تكون هذه الطفلة؟

كتب امير فتحي في الخميس 23 ديسمبر 2021 09:57 مساءً - انتشرت عبر مجموعة من الحسابات علي السوشيال ميديا صورة لطفلة صغيرة، وكُتِب عليها أنها لفنانة شهيرة، حيث ظهرت خلال تلك الصـورة في مرحلة عمرية مبكرة، وهي أول صورة لها في تلك المرحلة العمرية.

إنها الممثلة المصرية “غادة عبدالرازق” التي نشرت صورة لها من طفولتها، لفتت بها أنظار متابعيها، ونتيجة لاعتمدها على قصة شعر قصيرة انهالت التعليقات عليها من قبل البعض الذين أخذوا يقولوا لها أن شعرها جعلها أشبه بالصبي في الصورة.

وأرفقت غادة تلك الصورة التى نشرتها بالتعليق، وقالت: «وأنا صغيرة أوي.. أنا»، وسخر البعض من شكلها في الطفولة وخاصة انها بدت مثل الولد بشعرها القصير، ومن بين التعليقات: «دا ولد، انتي شكلك كان غريب يا غادة، لا مش انتي».

صورة نادرة من طفولة الفنانة المصرية «غادة عبدالرازق»

غادة عبد الرازق هي ممثلة مصرية. ولدت 6 يوليو 1965 بمحافظة الجيزة بمصر، وهي الابنة الصغرى لوالدها محمد عبد الرازق، لذا فقد كانت الطفلة المدللة لديه وتأثرت كثيرًا بوفاته وهي في سن الثانية عشر من عمرها. لها أخ شقيق يكبرها بثمانية أعوام يدعى خليل وكان ضابط شرطة. لها أيضا أخت شقيقة تكبرها بسبعة أعوام وتدعى يسرية.

لا يفوتك مشاهدة | شقيقة غادة عبد الرازق والشبه الكبير بينهما يدهش المتابعين :كأنهما توأم ! (شاهد)

حصلت على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، بدأت حياتها الفنية كفتاة إعلانات، ثم انتقلت للتمثيل بأفلام ومسلسلات بأدوار ثانية، وبدأت شهرتها بالسطوع بعد مسلسل عائلة الحاج متولي، ثم توالت مشاركاتها في أفلام ومسلسلات عديدة. من أشهر المسلسلات التى شاركت فيها (صراع الأقوياء، العائلة والناس)، كما قدمت فوازير رمضان فرح فرح بعام 2003. أما في مجال السينما عملت في أفلام عديدة مع المخرج خالد يوسف الذي أعاد اكتشافها في السينما بشكل جديد، وجعلها تظهر بأدوار جريئة للغاية تقدم للمرة الأولى على الشاشة.

أما عن زيجاتها، فكانت الفنّانة غادة عبدالرازق قد خرجت في تصريح سابق، أبدت فيه غضبها مما تردد عن عدد زيجاتها، حيث أكدت تقارير صحافية أنها بزواجها الأخير من مدير التصوير هيثم زنيتا عام 2019، وصل عدد زيجاتها إلى خمسة عشر، لكن الفنانة المصرية خرجت بتصريح أكدت خلاله أنها تزوجت خلال حياتها عشر مرات فقط

زيجات غادة عبد الرازق لم تكن كلها معلنة، فبعضها سري، لكن أول زيجاتها كانت وهي في عمر 17 عامًا، من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز ودام زواجها 7 سنوات. وأنجبت منه ابنتها الوحيدة روتانا القزاز، التي إحتفلت مؤخرًا بخطبتها، وذلك بعد أن أعلنت طلاقها من زوجها الأول حامد الشايب في عام 2019، بعد زواج استمر 7 سنوات هي الأخرى، وأنجبت خلال فترة زواجها الأول طفلتين هما: «خديجة وجويرية».

مواضيع ذات صلة | حفيدتي غادة عبد الرازق تُشعلان السوشيال ميديا بجمالهما.. شاهدوا كيف أصبحتا “نسخة طبق الأصل” منها!

غادة عبد الرازق باكية: انشغلت عن بنتي بالفلوس والشهرة

من ناحية أخرى، حلّت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة في برنامج «صدى الملاعب» الذي يقدمه الإعلامي السوري مصطفى الآغا عبر قناة MBC1 والذي كشفت فيه بعض من جوانب حياتها الشخصية وآرائها.

وكشفت غادة عبدالرازق مجموعة من الصعوبات التي مرت بها في حياتها، ولا تزال تتأثر بها ولا تستطيع التخلص من ذلك التأثير.

قالت غادة عبد الرازق: “لأول مرة في حياتي أبوح إن الحاجات اللي حصلتلي قبل التمثيل أثرت على شخصيتي كتير بشكل أذاني، لكن اكتشفت إنه كان غصب عني، وأكيد في حاجات شرختني.”

وأضافت: “في حاجات كتير أثرت عليا من صغري، وفاة والدي وأنا صغيرة، وأمي سابتني في وقت كنت محتاجة لها فيه، وإني مهتمتش ببنتي روتانا لما كانت محتاجاني، وللأسف انشغلت عنها بالشهرة والنجومية والفلوس، ومش عارفة أغير ده دلوقتي.”

وتابعت غادة عبد الرازق:”مفيش حد بينسى حاجة، وبتفضل مأثرة فيك طول العمر، ولو حاولت تعالجها بدوا أو دكتور بتعالج 10% مش أكتر”.

وفي رسالتها للسنة المقبلة قالت: “معنديش أمل تبقى أفضل من 2021، بس أتمنى ربنا يخفف الضغط عني شوية، أنا خلاص بقيت مستوية ومش قادرة”.

وأوضحت الفنانة غادة عبد الرازق أنها فكرت في الابتعاد عن الفن قائلة: “أنا من 12 سنة كنت عايزة ألتزم دينيا وأتحجب وأبعد، ومن أربع سنين من كتر ما إتخنقت كنت عايزة أهج منهم”.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتـر نورت