شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد العزيز الغائب الحاضر فى صورة جديدة مع ابنه وزوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة مركبة له مع زوجته التي عقد قرانه عليها منذ أيام، ليضيف والده الراحل النجم الكبير محمود عبد العزيز، في الصورة التي لقيت إعجاب الكثير من متابعيه، ليوجه رسالة شوق وحب له.

وكتب محمد محمود عبد العزيز، على الصورة قائلاً "مع بداية حياتي الجديدة برضه هتكون معايا فيها ان شاء الله، اول صوره لينا مع بعض، ابويا ومراتي وانا، (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)".



بوست محمد محمود عبد العزيز

وأعلن النجم محمد محمود عبد العزيز، زواجه رسميا، حيث وثق عقد زواجه فى فرنسا، بحضور شقيقه كريم، معربا عن سعادته بهذه الخطوة، موجها رسالة إلى والده الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، قائلا: "أنا عملتها واتجوزت يا حاج، ورغم ان حضرتك ما بتفارقنيش بس بجد دى من أكتر المواقف اللى كان نفسى تحضرها معايا".