شكرا لقرائتكم خبر عن هانى محروس يطرح برومو "شكشكة" لـ مصطفى حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح منذ قليل، المنتج الموسيقى هانى محروس برومو أغنية جديدة للمطرب مصطفى حجاج والتى تحمل اسم" شكشكة"، وهى ضمن أغنيات البومه الجديد "ياباى "، والأغنية من كلمات والحان محمد يحيى وتوزيع جيزو وميكس وماستر هانى محروس.

وطرح المطرب مصطفى حجاج، مؤخرا، أغنية ألبومها الرئيسية "ياباى"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محمد النادى، وتوزيع جلال الحمداوى، وميكس وماستر هانى محروس، ومدير التصوير مازن فتحى.

وأحيا المطرب مصطفى حجاج، مؤخرا، حفلين ضمن حفلات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وقدم خلال الحفلين اللذين قدمهما في المحروسة ببوليفارد، عددًا من أشهر أغنياته.

وطرح المطرب مصطفى حجاج مؤخرًا كليب بعنوان "والله ما ينفع" عبر "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج محمد القاضى.

وتقول كلمات أغنية "والله ما ينفع": "والله ما ينفع ما تردش عليا..عيب انا مش صغير ايه المعامله ديه..ان كان عالحلاوه غلبت البقلاوة..وان كان عالغلاوه محدش بيك يتساوى..اسمع منى بطل ما تردش عليا".