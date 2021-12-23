صورة نادرة لوالدة ياسمين عبدالعزيز في شبابها.. تُشبه ابنتها كثيرًا!! – شاهدها الآن

كتب امير فتحي في الخميس 23 ديسمبر 2021 08:57 مساءً - لأول مرة يكشف عن صورة لوالدة النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز، حيث قام شقيقها الممثل الشاب وائل عبد العزيز بنشر صورة لوالدته على حسابه الرسمي على تطبيق التواصل الإجتماعي “فيسبوك“.

وأظهرت الصورة التشابه الذي يجمع بين الأم والفنانة ياسمين عبـدالعزيز، التي تشبهها كثيرًا في مرحلة الشباب. ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهور وائل الذين أكدّوا أن ياسمين ورثت ملامح والدتها خاصة طول القامة.

وعلّق الفنان وائل عبدالعزيز على الصورة قائلًا: “ربنا يديكي الصحة والعافية يا أمي ويمد في عمرك بدل العمر عمرين”.

وتفاعل معه متابعوه على تلك الصورة النادرة بالدعاء لوالدته: “ربنا يديها الصحة والعافية”، وأيضًا بين من اتفق على التشابه الذي يجمع بين الأم وابنتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز: “قمراية.. وياسمين فيها كتير منها”.

وائل عبدالعزيز يعلّق على تجاهل شقيقته ياسمين: «أنا مش مستني اسمي يذكر»

من ناحية أخرى، علّق الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز على عدم ذكر اسمه في حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي في «برنامج معكم» بحضور زوجها الفنان أحمد العوضي، والتي تعتبر الظهور الأول لها بعد شفائها.

وقال وائل عبر حسابه على «فيسبوك»: «انا مش مستني اسمي يذكر في شيء فعلا وأنا طول عمري بعمل واجبي كأخ ولا مستني تقدير لأن ده الطبيعي تجاه عيلتي ومفيش حاجه بيني وبين ياسمين إحنا زي الفل».

وتابع: «أنا ١٧ سنة بشتغل وعمري ما ذكرت أو اتكلمت على صله القرابه بينا إلا مؤخرا بعد نجاح مسلسل ليا في ٢٠١٧ وهي إلى نزلت بوست باركتلي فيه.. غير كده انا مبسوط بشفاها جدا وكنت طاير من الفرحة وضحكتها عندي بالدنيا.. أرجو من الناس عدم إثارة الفتن وسيبوها تفرح برجوعها لجمهورها وانا اركز في شغلي لاني اهملت في حق نفسي».

“أزمة سابقة”

كان هناك أزمة سابقة اشتعلت بين ياسمين وشقيقها قبل زواجها من الفنان أحمد العوضي وبعد إعلان زواجهما، وكتب على حسابه على «فيسبوك» في وقت سابق: “بصي يا ياسمين يا عبدالعزيز يا أختي.. أنا معاكي وفي ضهرك من وانتي صغيرة، شيلت مشاكل كتير بسببك، من وانتي عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر، وبرادة، وانتي عارفة إن أنا اتأذيت فيها إزاي، وقضية الشغالات مؤخرًا، غير قضية الضرب اللي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورتة في وشها”.

وتابع: “وقفت جنبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي، ونسيت حياتي، لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ10 سنين، وتتصوري صور مالهاش أي لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا، ومحدش هيسمح، من إمتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد، وتنزل على السوشيال ميديا؟.. من إمتى الناس بتجيب في سيرتنا ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا؟، ومع ذلك حياتك وانتي حرة فيها”.

“قبل إذاعة الحلقة”

كان وائل عبدالعزيز، شقيق ياسمين، يقوم بنشر عدة بوستات وقت مرضها ويطمئن جمهورها عليها، ويطلب لها الدعاء، بل إنه قبل حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي نشر عدة صور لها وأنها ستكتسح التريند بعد الحلقة، حسب وصفه.

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